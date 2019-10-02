Кремль прокомментировал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Москва, 2 октября. Все стороны будут работать над перспективами проведения нормандского саммита, в Кремле рассчитывают, что скоро наступит ясность в этом вопросе. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя подписание Киевом «формулы Штайнмайера».

«Подписание состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита», — отметил Песков.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что в ближайшей перспективе в этом вопросе наступит ясность.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Она предусматривает механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на непостоянно основе в день выборов и на регулярной — после опубликования детального отчета ОБСЕ о результатах проведенных выборов.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться нелегально пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о начале военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются в течение пяти лет урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы.