Facebook заблокировал «протрамповское» сообщество

Москва, 2 октября. Администрация социальной сети Facebook заблокировала сообщество Police Lives Matter, которое якобы в своих публикациях продвигала президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

В сообществе состояло более 170 тысяч пользователей, которые поддерживали американскую полицию. Сама группа велась из Косова.

Исследователи с сайта Popular Information сообщили, что в группе публиковались посты с поддержкой полиции, видеоролики с животными и неполитические новости. Но, как утверждают эксперты, в группе было продвижение Трампа.

Представитель социальной сети Джо Осборн заявил, что руководство группы «нарушило правила борьбы со спамом и фейковыми аккаунтами».

Facebook зачастую без каких-либо оснований блокирует страницы. В апреле прошлого года подверглось бану Федеральное агентство новостей из-за «нарушения условий пользовательского соглашения», при этом издание никогда не нарушало условия пользовательского соглашения Facebook.

Федеральное агентство новостей уже обратилось в калифорнийский суд с иском к Facebook с требованием запретить американской компании блокировать аккаунт интернет-издания в соцсети.