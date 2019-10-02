Тедеско стал основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Москва, 2 октября. «Спартак» определился с основной кандидатурой на пост главного тренера после отставки Олега Кононова. По словам источника Федерального агентства новостей, с высокой долей вероятности команду возглавит Доменико Тедеско.

Как стало известно ФАН, 34-летний тренер в ходе переговоров, которые пока не завершены, пошел на существенные уступки в финансовом вопросе. Если ранее его годовой оклад оценивался в три миллиона евро, то после переговоров, которые проходили последние дни, немецко-итальянский специалист согласился на зарплату в два миллиона евро.

Ожидается, что контракт будет рассчитан до лета 2022 года. Кроме того, известно, что кандидатуру, которую предложил генеральный директор клуба Томас Цорн, одобрило руководство красно-белых.

«Спартак» объявил об уходе Кононова с поста главного тренера команды после поражения от «Оренбурга» со счетом 1:2 в воскресенье, 29 сентября. Поражение стало для москвичей четвертым подряд в чемпионате. После 11 туров команда идет на девятой строчке в таблице РПЛ.

Кононов возглавил «Спартак» осенью прошлого года после отставки Массимо Карреры, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. В прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте.

Тедеско известен по работе в немецком «Шальке», который он возглавлял с 2017 года по март 2019 года. В сезоне 2017/18 «Шальке 04» под его руководством финишировал на втором месте и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Специалиста уволили после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».