Суд ДНР приговорил солдата ВСУ к 16 годам тюрьмы за попытку свержения власти в Донбассе

Донецк, 2 октября. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 16 годам тюрьмы за террористическую деятельность на территории республики. Об этом сообщили в среду в пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР.

По имеющимся данным, Верховный суд ДНР приговорил военного украинской армии к 16 годам за совершение преступлений, предусмотренных статьями о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и насильственном захвате власти.

В результате было установлено, что украинский солдат прошел обучение в 169-м военном учебном центре сухопутных войск ВСУ «Десна» и был направлен для прохождения дальнейшей службы в 40-ю отдельную артиллерийскую бригаду. По приказу командования ВСУ, говорится в материалах ведомства, военный совершал намеренные действия, направленные на захват и свержение легитимной власти ДНР.

Напомним, гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинские власти объявили о старте так называемой антитеррористической операции против республик Донбасса.