Донецк, 2 октября. Перепись населения Донецкой Народной Республики, начавшаяся накануне, 1 октября 2019 года, проходит спокойно. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил мэр города Ясиноватая, расположенного вблизи Донецка, Дмитрий Шевченко. Мэр Ясиноватой рассказал, как прошел первый день переписи населения ДНР.

«Все начали вовремя, все проходит хорошо, — рассказал он. – Мы делали проверку – все инспекторы, задействованные в этом вопросе, вышли на работу, все до единого. Ни одного сбоя у нас не было».

Что же касается реакции жителей Ясиноватой на проведение переписи, то пока, по словам Шевченко, отзывы населения на данный момент положительные.

«Все воспринимается очень хорошо. Более того, люди даже где-то переживают, видя, что в соседний дом заходят, а к ним в этот день не пришли, и сами приходят. У нас есть стационарные пункты, куда каждый может сам прийти и дать все данные», — уточнил собеседник ФАН.

По его словам, ситуация на линии разграничения на данный момент «стабильная».

«Как это было и раньше, происходят периодические обстрелы. Пока мы не увидели никаких изменений в связи с проводимой переписью населения ДНР», — подытожил мэр Ясиноватой.

Напомним, что перепись населения стартовала в Донецкой и Луганской Народных Республиках 1 октября 2019 года и завершится 14 октября. Как объяснили ранее ФАН в Главном управлении статистики ДНР, результаты переписи необходимы, прежде всего, для разработки государственных прогнозов и программ социального и экономического развития республики, выработки мер для повышения социальных стандартов уровня жизни населения, а также для оптимизации функционирования органов государственной власти.

Дело в том, что предыдущее аналогичное исследование в регионе проводилось еще при Украине, в 2001 году. Его выводы из-за давности, а также боевых действий, серьезно изменивших Донбасс, безнадежно устарели.

Жители ДНР и ЛНР также заявили ФАН, что проведение переписи необходимо и давно назрело.