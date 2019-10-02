Донбассу посоветовали, как реагировать на отказ Киева амнистировать участников конфликта

ДНР и ЛНР не должны реагировать на каждый чих властей Киева. Так президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявление лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова об отказе в предоставлении амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Лидер партии «Слуга народа» высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик, а также против существования Народной милиции.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может. Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Вооруженные силы ДНР и ЛНР, которые состоят в основном из местного населения — граждан Украины, насчитывают порядка 30 тыс. человек. Согласно минским соглашениям от 12 февраля 2015 года, Украина и республики Донбасса обязуются обменять всех удерживаемых лиц (пункт 6).

Помимо того, Киев должен провести «помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание» граждан в связи с конфликтом в регионе (пункт 5).

По словам Ростислава Ищенко, киевские власти всегда выступали против амнистии. Вопрос, почему они так делают, в данном случае неактуален, говорит он.

«Они вчера, позавчера и десять дней назад всегда выступали против амнистии. Они просто отрицают возможность амнистии как таковой. Это их позиция, которая заключается в том, что не будет никаких переговоров с Донбассом. Кроме того, эта позиция не поменяется независимо от того, что они подписали», — заявил Ищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

ДНР и ЛНР за последние пять лет уже не должны реагировать на «каждый их чих» киевский властей, утверждает политолог.

«Пусть еще раз скажут, что дураки, и таким образом гражданскую войну не закончат. При этом, то, что сказал Разумков, ровным счетом ничего не поменяло. Поэтому никто на это не реагирует», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, 1 октября представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера» в Минске. Формула предполагает принятие на Украине закона об особом статусе Донбасса после проведения выборов в ДНР и ЛНР. За ходом этих выборов должны следить представители ОБСЕ. По мнению члена комитета Госдумы РФ по международным делам Сергея Железняка, согласование Киевом «формулы Штайнмайера» позволит сдвинуть минский процесс с мертвой точки и поспособствует возобновлению переговоров в рамках «нормандского формата».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел антиконституционный государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.