Малахов рассказал о бесполезности витаминов

Москва, 2 октября. Известный телеведущий Геннадий Малахов опроверг популярное мнение о несомненной пользе витаминов для поддержания здоровья.

«Когда я был молодой и занимался спортом, я принимал витамины и видел, что после их приема моча окрашивалась в желтый цвет. Однако полезного они ничего не давали. И непонятно, почему преподносят информацию о витаминах, будто они сильно действуют», — пояснил он порталу Nation News.

По словам Малахова, полезность витаминов весьма сомнительна. Кроме того, эти препараты быстро портятся от контакта со светом и воздухом.

Вместо этого телеведущий посоветовал россиянам более эффективную замену витаминов — блюда из проросшего зерна и яблочно-свекольный сок. И то, и другое достаточно принимать по три дня подряд с повторением через месяц.

Отметим, что ранее против витаминов также выступила сотрудница Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева. Она отметила, что бесконтрольное потребление витаминов может нанести существенный вред здоровью и даже привести к появлению новообразований. Например, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Определять нехватку витаминов или, наоборот, гипервитаминоз должен врач после обследования пациента.

Кроме того, Дзгоева уточнила, что не следует принимать биологически активные добавки без рекомендации врача, так как препараты могут попасть на рынок без исследований.