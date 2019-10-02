Умер эстрадный исполнитель из Чехии Карел Готт

Прага, 2 октября. Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его продюсер Анета Штолцова.

«Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи. Он умер в кругу близких, находясь с семьей», — рассказала продюсер.

Звезда мировой эстрады этим летом из-за болезни, воспаления легких, отменил выступление, которое должно было состояться 25 июля на музыкальном фестивале в городе Либерец.

Карел Готт родился в 1939 году, иногда его называли «королем чешской поп-музыки» или «чешским соловьем». За время творчества он записал более 2 тысяч песен. Только в Чехии выпущено больше 200 его альбомов.

Самым продаваемым остается альбом «Карел Готт», который вышел в 1977 году в СССР. Мкузыкальное собрание было выпущено тиражом 4,5 млн экземпляров.

Также Готт снялся примерно в 30 художественных фильмах, по большей части в комедийных и музыкальных. Более чем в 20 лентах певец сыграл самого себя.