Сотрудника посольства США могут выдворить из России по итогам расследования ФАН

Москва, 2 октября. Комиссия Госдумы по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России проведет расследование по статье Федерального агентства новостей. Об этом в беседе с корреспондентом издания сообщил депутат Адальби Шхагошев.

Ранее ФАН опубликовал материал, в котором говорится о главе службы безопасности посольства США в Москве, сотруднике ЦРУ Стивене Секстоне, проводившем этим летом тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций.

«Естественно, если информация подтвердится, это (тренинги Секстона в ФБК. – Прим. ФАН) будет растолковано как очередной пример вмешательства во внутренние дела России со стороны США. Это будет большая помощь со стороны Федерального агентства новостей. И мы будем вам очень благодарны», — заявил член комиссии.

По словам парламентария, возможность проведения комиссией расследования по материалу будет рассмотрена на ближайшем заседании.

«Я считаю, что об этом нужно серьезно поговорить на площадке комиссии, и мы этот разговор инициируем. Сейчас у нас нет повестки, и мы не определили день заседания. Но мы поднимем этот вопрос при первой же встрече», — добавил Шхагошев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» также уточнил, что при необходимости по представленному материалу будут направлены запросы в правоохранительные органы.

«Стиль работы комиссии Госдумы по вмешательству сильно отличается от стиля работы других комиссий в разных европейских странах, Соединенных Штатах. Они делают заявления о том, что кто-то вмешивается во внутренние дела этих стран без доказательств. А наш стиль – обнародовать информацию только после ее подтверждения фактами. Если мы увидим, что необходимо подтверждение со стороны контролирующих, надзорных органов, то направим соответствующие запросы», — пояснил Шхагошев.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратил внимание, что Секстона по итогам расследования могут выдворить из России.

«Конечно, в случае подтверждения информации ФАН, мы сделаем все, чтобы сотрудник, о котором вы говорите, не имел никакой возможности работать в нашей стране. Этот материал поможет разоблачить системность вмешательства во внутренние дела России. Это очень ценно», — отметил Шхагошев.

Депутат также рассказал, что фамилия сотрудника американского посольства ему незнакома.

«Честно говоря, я ранее эту фамилию не слышал, но я знаю о проведении подобных тренингов, о том, что есть специальные места, даже лагеря, где люди занимаются подготовкой к митингам и учат, как увеличить градус протестных настроений. К сожалению, этим грешат не только представители других стран», — подытожил Шхагошев.

Напомним, решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.