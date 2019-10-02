ФНС назвала провокацией статью Comparitech об утечке личных данных 20 млн россиян

Москва, 2 октября. Сообщение об утечке личных данных 20 миллионов налогоплательщиков РФ не имеет ничего общего с действительностью. В Федеральной налоговой службе (ФНС) России эту информацию назвали «провокацией».

Ранее в британской исследовательской фирме Comparitech сообщили о том, что личные данные 20 миллионов граждан России «попали в открытый доступ в Сети».

«Статья об утечке в интернет персональных данных россиян, опубликованная ресурсом Comparitech, не соответствует действительности и является провокацией», — подчеркнули в службе.

Как отметили в ведомстве, проверить подлинность якобы утекших данных и сам ресурс, который указывается в статье, нет возможности, поскольку на него нет ссылки. ФНС направила официальное письмо в ОЭСР в связи с произошедшим, сообщает телеканал «360».

В ФНС России указали на то, что формат и структура данных, о которых говорится в материале, не соответствуют форматам хранения информации, которые используют в ведомстве.

Ранее аналитики британской исследовательской компании Comparitech заявили, что попавшая в Сеть база содержала личные данные и денежную сумму уплаченных налогов 20 миллионов россиян. В фирме заявили, что якобы обнаружили базу 17 сентября и сумели закрыть к ней доступ.