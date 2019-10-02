Том Круз проверил на прочность «мост Кличко» в Киеве

Киев, 2 октября. Голливудский актер Том Круз во время визита в Киев успел полетать над городом на вертолете, а также попрыгать на так называемом пешеходно-велосипедном «мосту Кличко».

По данным украинских СМИ, Круз прилетел в украинскую столицу по приглашению президента страны Владимира Зеленского, чтобы изучить местные локации. Актер и режиссер якобы планирует снимать некоторые сцены нового фильма в Киеве.

Братья Виталий и Владимир Кличко устроили голливудскому гостю культурную программу. Мэр Киева Виталий Кличко отвез его в парк «Муромец», а также показал Подольско-Воскресенский мост. Боксер Владимир Кличко устроил Крузу обзорную экскурсию на вертолете. Оба Кличко сопровождали американскую звезду во время прогулки по пешеходно-велосипедному мосту. Круз проверил его на прочность, попрыгав на объекте.

Напомним, так называемый стеклянный пешеходно-велосипедный «мост Кличко» был открыт в мае этого года. Новая достопримечательность стала скандально популярна из-за того, что треснула спустя сутки после открытия. Людей с моста эвакуировали и закрыли вход на только что введенный в эксплуатацию объект.

Накануне Круз встретился в Киеве с президентом Зеленским. Глава Украины рассказал голливудскому актеру, что парламент страны ранее принял закон о компенсациях иностранным кинокомпаниям, которые снимают проекты на ее территории. Зеленский убежден, что этот закон сделает его страну инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.