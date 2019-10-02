В Госдуме пообещали дать жесткий отпор иностранному вмешательству после расследования ФАН

Москва, 2 октября. Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит материалы расследования Федерального агентства новостей. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель председателя комиссии Андрей Альшевских, комментируя обнародованную нашим изданием информацию о тренингах, которые проводил в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон.

«Я считаю, что если есть достаточно серьезные доказательства, которыми вы обладаете, необходимо принимать определенные меры, — отметил Альшевских. — В Госдуме была создана специальная комиссия, и мы стараемся досконально, дотошно разбираться со всеми подобными сообщениями. Собственно, главная цель комиссии — в случае подтверждения иностранного вмешательства во внутренние дела России мы должны вырабатывать законодательные инициативы для того, чтобы блокировать подобное безобразие. Это — настоящая агрессия против России, против ее суверенитета со стороны других государств. Мы должны давать жесткий отпор».

Собеседник ФАН отметил, что у комиссии нет полномочий для принятия решений в рамках уголовного законодательства.

«Если факты, о которых вы говорите, поступят в нашу комиссию, если они подтвердятся, то, я вас уверяю, мы обратимся в определенные структуры, в том числе в правоохранительные органы, Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минюст, МИД, и так далее, — подчеркнул он. — Необходимо, чтобы эти контролирующие организации, специально созданные структуры, рассмотрели ситуацию, и каждая в рамках своих полномочий приняли соответствующие решения по привлечению к ответственности. Если при анализе фактов выяснится, что идет нарушение российского законодательства, то виновных будут привлекать. Я думаю, вся комиссия будет здесь солидарна. Решение, скорее всего, будет принято единогласно».

Также Альшевских оценил вероятность возникновения зеркальной ситуации, то есть вмешательства России во внутренние дела США. По его мнению, такого просто не может произойти.

«Официальная позиция России, ее руководства и спецслужб — мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела других стран. То, что происходит в этих государствах — это их суверенное право, и пусть они что хотят, то и делают. Нас пытаются за уши притянуть ко всему этому — вспомним, к примеру, «дело Скрипалей», но нам это не интересно, мы этим не занимаемся», — заверил он.

При этом, по словам Альшевских, чисто гипотетически, если бы это и произошло, то реакция со стороны властей США, либо любого другого западного государства, не заставила бы долго себя ждать.

«Были бы приняты мгновенные суровые меры — этот человек был бы объявлен персоной нон-грата, было бы принято решение о его выдворении, на нас сразу бы посыпались санкции, государства-партнеры США также отреагировали бы. Поэтому мое личное мнение, что мы в подобных вещах стесняться не должны, и если такие факты есть на территории РФ, если представители дипломатических кругов других государств имеют непосредственное отношение к вмешательству в наши внутренние дела, я считаю, что мы, в том числе по диплинии, должны четко, жестко, быстро, оперативно реагировать на подобные вещи и пресекать их», — убежден собеседник ФАН.

В завершении разговора парламентарий убедительно попросил передать в комиссию все материалы, имеющиеся в распоряжении ФАН.

«А мы уже более детально все посмотрим, проработаем, и уже на основании ваших материалов будем принимать определенные решения», — подытожил он.

Напомним, ранее ФАН опубликовало обстоятельное расследование о вмешательстве во внутренние дела РФ. Было установлено, что каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет в России — это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции. Особо показателен в этой связи факт, который также был установлен ФАН, что этим летом глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон вел тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального о том, как надо проводить уличные акции и противодействовать полиции.