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Угодившая в наркоскандал Бочкарева сорвала Малахову «Прямой эфир»

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Угодившая в наркоскандал Бочкарева сорвала Малахову «Прямой эфир»

Москва, 2 октября. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, угодившая на днях в наркоскандал, сорвала эфир программы «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов.

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев, который участвовал в съемках посвященного Бочкаревой выпуска, сообщил, что актриса не пришла в студию.

«Наташа Бочкарева, попавшая в историю с коксом, просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи. Пропала, не сказав прощай», — написал блогер в своем Instagram.

Угодившая в наркоскандал Бочкарева сорвала Малахову «Прямой эфир»

По его словам, у гостей шоу было несколько версий «таинственного исчезновения» Бочкаревой. Одни предположили, что 39-летняя знаменитость испугалась, другие — заболела.

В конце сентября стало известно о задержании Бочкаревой сотрудниками ДПС. По некоторым данным, полицейские заметили, что актриса театра и кино сильно нервничает, после чего поинтересовались, имеются ли у нее при себе запрещенные вещества. Бочкарева заявила, что у нее нет наркотических веществ, после чего достала из заднего кармана брюк пакетик с белым порошком, перепрятав его под нижнее белье. Этот момент попал в объектив камеры видеорегистратора, установленного в машине ГИБДД.

Друзья актрисы сообщили, что звезда «Счастливы вместе» очень переживает из-за этой истории.

Сама Бочкарева заверила поклонников, что эта история с наркотиками не про нее. По ее мнению, информация о ее задержании с кокаином — чья-то месть. 

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