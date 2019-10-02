В Союзе композиторов РФ назвали Канчели выдающимся деятелем современности

Москва, 2 октября. Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин выразил соболезнования близким грузинского композитора Гии Канчели и назвал его уход из жизни большой утратой.

Калимуллин подчеркнул, что Канчели был выдающимся деятелем современности.

«Во времена Советского Союза для многих, особенно молодых музыкантов, композиторов, он был кумиром. Все изучали его партитуры, ноты, был элемент и подражания тоже», — цитирует его RT.

Председатель правления Союза композиторов признался, что гордится знакомством с народным артистом СССР.

«Я думаю, что его музыка будет жить. Язык музыки не знает границ», — заключил он.

О смерти грузинского композитора стало известно в среду. Канчели скончался в медицинском учреждении в Тбилиси в возрасте 84 лет. В настоящее время причина и обстоятельства смерти артиста не сообщаются. Известно, что Канчели в течение более чем 25 лет жил в бельгийском Антверпене.

Как рассказала Федеральному агентству новостей Галина Юркова-Данелия, вдова Георгия Данелии, у Канчели были проблемы со здоровьем. В последние годы композитор, по ее словам, жил в Тбилиси, то и дело переезжал из дома в больницу и обратно, однако в последнее время предпочитал оставаться в кругу семьи.

Композитор, напомним, написал музыку к таким известным художественным лентам, как, например, «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза». Актриса театра и кино Елена Проклова, которая сыграла роль стюардессы Ларисы Ивановны в «Мимино», рассказала, что в фильмах Данелии музыка была одним из самых необходимых элементов. А Канчели не только умел слышать режиссера, но и мастерски выполнять поставленные перед ним задачи.