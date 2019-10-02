В Общественной палате обсудили проблему травли подростков в Интернете

Москва, 2 сентября. Мониторинговый центр Общественной палаты России «Безопасность 2.0.» зафиксировал рост случаев интернет-травли в отношении молодых людей, сообщила глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Центр зафиксировал рост эпизодов кибербуллинга, конечной целью которых является реальное избиение слабого сверстника, съемка этого на камеру и публикация в социальных сетях, отметила представитель ОП.

По разным оценкам, в прошлом году жертвами интернет-травли стали от 30% до 50% подростков, сообщила «Парламентская газета». С января по сентябрь специалисты центра зафиксировали в три раза больше подобных инцидентов по сравнению с показателями прошлого года, добавила Сутормина.

Член Общественной палаты РФ сообщила, что эксперты в среду на пресс-конференции представят полные данные мониторинга, расскажут о других видах информационных угроз для российской молодежи и возможных защитных правовых механизмах.