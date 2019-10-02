Новые ставки акцизов не повлияют на стоимость крымских вин

Севастополь, 2 октября. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в налоговый кодекс, которые, вступая в силу с 1 января 2020 года, помимо прочего, установят новые ставки акцизов на вина на ближайшие три года. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Депутат Государственной думы России от Крыма Константин Бахарев объяснил ForPost суть нового налогового механизма.

Прежде всего, поправки выравнивают ставки акцизов на вина и винные напитки. Последние сейчас стоят дешевле, приятно выигрывая ценовое преимущество.

Также выравниваются ставки акцизов на вина отечественного и импортного производства. По словам депутата, это решение объясняется требованиями Всемирной торговой организации (ВТО), которая заявила, что пониженные льготные ставки для производителей российского вина идут вразрез с нормами организации.

«Льготная ставка акциза для производителей российского вина ВТО трактуется как протекционистские меры поддержки, противоречащие обязательствам России в рамках ВТО», — объяснил Бахарев.

Новые поправки изменят размер акциза. Так, в отношении тихих вин в 2020, 2021 и 2022 годах он составит соответственно 31, 32 и 33 рубля за литр (ранее ставка акциза была 18 рублей), а акцизы на игристые вина соответственно составят 40, 41 и 43 рубля за литр (было 36 рублей).

Политика России по-прежнему будет направлена на поддержку собственных производителей вина, поэтому в ходе подготовки изменений в налоговый кодекс и был введен механизм налогового вычета.

Производители смогут рассчитывать на налоговый вычет на весь объем винограда, который был использован при производстве. Кроме того, налоговые льготы впервые коснутся ликерных вин, что принципиально важно именно для винодельческих предприятий Крыма, отметил депутат.

О том, как скажутся акцизные изменения на конечной стоимости продукции, пока сказать наверняка нельзя, рассказывает Бахарев.

По мнению парламентария, в отношении российского вина об этом можно будет говорить только тогда, когда начнет работать механизм налогового вычета, а на импортное вино ожидается рост цен.

Сами представители винодельческой отрасли полуострова настроены в целом оптимистично.

Гендиректор ООО «Инвест Плюс» (бренд Alma Valley) Сергей Лебедев сказал изданию, что тех производителей, которые делают вино из своего винограда, новая система налоговых вычетов, несмотря на ее объективную сложность, оставит «примерно в том же положении».

Ранее эксперты назвали самые популярные виды алкоголя в России, в их числе оказалось и вино.