Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера»

Киев, 2 октября. Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера». Об этом в среду заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко.

По его словам, речь идет лишь о готовности утвердить формулу в тех формулировках, в которых она была изложена советниками глав стран «нормандской четверки» в Минске 1 сентября.

«Вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины Леонид Кучма письменно уведомил представителя ОБСЕ Г.Сайдика о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные в Минске 1 сентября 2019 года», — пишет Яременко в Facebook.

Он добавил, что Украина в целом движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе, однако она не готова поступиться своими территориями и суверенитетом. При этом Киев оставляет за собой право «по-своему трактовать минские договоренности». О какой именно трактовке документа идет речь, Яременко уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что украинские представители якобы согласовали в Минске «формулу Штайнмайера». На это известие уже успели отреагировать в Луганской Народной Республике. Руководитель дипломатического ведомства ЛНР Владислав Дейнего отметил, что Луганск относится к решению Киева с настороженным оптимизмом и воспринимает его как символический шаг.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН отметил, что подписание формулы выгодно Киеву, однако это может спровоцировать выступления националистов на Украине, что в конечном итоге и произошло. В среду в Киеве прошел пикет радикалов из «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация), направленный против «формулы Штайнмайера».

1 Организация запрещена на территории РФ.