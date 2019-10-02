Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера»

44
0 Оставить комментарий

Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера»

Киев, 2 октября. Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера». Об этом в среду заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко.

По его словам, речь идет лишь о готовности утвердить формулу в тех формулировках, в которых она была изложена советниками глав стран «нормандской четверки» в Минске 1 сентября.

«Вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины Леонид Кучма письменно уведомил представителя ОБСЕ Г.Сайдика о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные в Минске 1 сентября 2019 года», — пишет Яременко в Facebook.

Он добавил, что Украина в целом движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе, однако она не готова поступиться своими территориями и суверенитетом. При этом Киев оставляет за собой право «по-своему трактовать минские договоренности». О какой именно трактовке документа идет речь, Яременко уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что украинские представители якобы согласовали в Минске «формулу Штайнмайера». На это известие уже успели отреагировать в Луганской Народной Республике. Руководитель дипломатического ведомства ЛНР Владислав Дейнего отметил, что Луганск относится к решению Киева с настороженным оптимизмом и воспринимает его как символический шаг.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН отметил, что подписание формулы выгодно Киеву, однако это может спровоцировать выступления националистов на Украине, что в конечном итоге и произошло. В среду в Киеве прошел пикет радикалов из «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация), направленный против «формулы Штайнмайера».

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Страница Богдана Яременко в Facebook
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров