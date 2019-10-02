Психолог объяснил интерес россиян к истории больной раком Заворотнюк

Москва, 2 октября. Известный советский и российский психолог Александр Асмолов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил желание людей с огромным интересом следить за грустной историей актрисы Анастасии Заворотнюк. Он констатировал, что многие таким образом пытаются найти свою индивидуальность.

На сегодняшний день в центре всеобщего внимания остается актриса Заворотнюк, а ранее были певицы Юлия Началова и Жанна Фриске, причем, в большей степени уже после того, как они скончались.

Академик Российской академии наук дал Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью и рассказал, почему публика столь живо и жадно интересуется тем, что происходит в жизни звезд кино, телевидения, музыки и спорта.

«Самая ключевая трагедия XXI века — это дефицит личностей и дефицит индивидуальностей, — отметил профессор. — И когда каждый раз кто-то ныряет в чужие драмы, в чужие беды — он хочет получить острые ощущения, хочет как бы даже прожить фрагменты чужой жизни, в том числе, тяжелые или парадоксальные».

Кроме того, обычные люди жаждут узнать, как живут те личности, которые все время мелькают на телеэкранах и становятся знаковыми лицами: какие у них происходят чудеса, бывает ли им плохо — а если бывает, то как именно это происходит, пояснил доктор психологических наук.

«Иными словами, [тут налицо] мотивация безбедно прожить для себя чужую драму, но при этом остаться целым и невредимым, мотивация прожить чужие истории, которые поражают, не имея при этом своих, — пояснил он. — За всем этим стоит главное — дефицит личности и попытка хоть как-то взять чужую личность и примерить ее на себя».

По словам собеседника ФАН, все это нельзя оценивать как что-то хорошее или что-то плохое. Тем более что, как уверен Асмолов, последним человеком, кто знал, что такое хорошо или плохо, был знаменитый советский поэт Владимир Маяковский.

«Это совсем другое, — подчеркнул профессор. — Это одна из ситуаций нынешнего времени, когда человек любым способом, любыми средствами хочет найти свою индивидуальность. Он ее не находит, поэтому ныряет в чужие. А вдруг в них он найдет точку опоры, чтобы почувствовать неповторимость — хотя бы и чужую. А через это — и свою».

Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова затруднился сделать точный прогноз на будущее — изменится ли ситуация в ту или иную сторону.

«Знаете, я вот только приехал из Центра международной торговли, где проходит мероприятие EDCRUNCH (крупнейшая в России конференция на тему инноваций в образовании. — Прим. ФАН), — признался собеседник агентства. — Если бы вы видели, сколько людей создают новые цифровые образовательные программы! Просто волшебные, сказочные для наших детей миры! Сколько всего вокруг кипит!»

Вот на таких мероприятиях, уверен член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, и идет настоящая жизнь и вот «там рождается настоящее, которое беременно будущим».

«Поэтому я верю, что те интересные миры, которые вокруг нас, так или иначе станут треком для нашего развития как личностей», — заключил Асмолов.

Ране стало известно, что Заворотнюк, у которой, по информации СМИ, был диагностирован рак мозга последней стадии, придет на телевидение и сама расскажет о своем текущем состоянии.