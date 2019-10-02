Москва, 2 октября. Певица Светлана Сурганова, пережившая онкологическое заболевание, дала совет актрисе Анастасии Заворотнюк, которая сейчас тоже борется с раком.

Как уточнила 50-летняя Сурганова, о своей болезни она узнала 27 лет назад. Ей пришлось пережить клиническую смерть и серию операций по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки. Она уточнила, что выросла в семье врачей, и это можно считать везением.

Бабушка Сургановой, пережившая блокаду, работала терапевтом-фтизиатром. По словам певицы, она воспитала во внучке правильное отношение к разным жизненным ситуациям, в том числе и к болезням.

«Я знала, что какой бы тяжести и серьезности недуг ни был, не надо пугаться, бояться, паниковать», — добавила она.

Как пишет издание «Дни.ру», Сурганова посоветовала всем, кто узнал о страшном диагнозе у себя, переосмыслить систему координат. Пережившая рак певица Сурганова дала совет Заворотнюк.

«Важно проанализировать, что ты можешь сделать в этой связи – врачи, клиники, лекарства, друзья, литература», — сказала она.

Певица призвала не паниковать, а также верить, что исцеление возможно.

«Болезнь надо проанализировать, понять, как если не побороть, то смягчить, постараться максимально достойно из нее выйти. Достойно — это без лишней истерики, экзальтации. Мне здесь очень помогли друзья — вечно их буду благодарить за каждый день моей жизни», — резюмировала она.

Напомним, состояние Заворотнюк резко ухудшилось в середине сентября. Она была доставлена в московскую клинику с отеком мозга. СМИ сообщали, что врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники звезды эти публикации никак не комментировали.

Позже ряд изданий распространил информацию о том, что у Заворотнюк диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга. От такого же диагноза в 2015 году скончалась и певица Жанна Фриске. После этого нашлись эксперты, которые тут же связали рак и процедуру ЭКО, которую перенесли обе женщины, чтобы родить детей, будучи уже в зрелом возрасте. Однако специалисты-онкологи такую версию опровергли, объяснив, что ЭКО не может привести к раку.