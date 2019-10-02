Эксперт оценил поражение «Локомотива» от «Атлетико» в Лиге чемпионов

Москва, 2 октября. Бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил поражение «Локомотива» от мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов завершилась победой испанцев (2:0).

«На мой взгляд, «Локомотив» провел хороший, очень качественный матч. Исход встречи решили детали. Если обратите внимание на то, как пропускались мячи, то в обеих эпизодах речь идет о том, что кто-то из игроков немного недобежал. «Атлетико» — очень сильный соперник, у которого и набор исполнителей высочайшего уровня, и поставленная игра. Команда действует очень синхронно во всех фазах игры», — отметил эксперт.

По его мнению, шансы у «Локомотива» все же были.

«Думаю, что свои возможности у «Локомотива» были. У них был момент, когда они активно играли в атаке, хорошо прессинговали. И были моменты. Но для того, чтобы у «Локомотива» все сложилось иначе, должно было сойтись сразу несколько факторов. Что касается разговоров о физическом состоянии команды, то, по-моему, в этом плане команда была хорошо готова», — заявил тренер.

Следующий матч подопечные Юрия Семина проведут в воскресенье, 6 октября, против тульского «Арсенала» в рамках 12-го тура чемпионата России.

Ранее источник ФАН сообщили, что Курбан Бердыев не возглавит московский футбольный клуб «Спартак». В клубе учитывают его кандидатуру, однако против нее выступает генеральный директор клуба Томас Цорн и ряд представителей совета директоров.