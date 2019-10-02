Судан и Южный Судан обсудят открытие пограничных переходов

Хартум, 2 октября. Объединенный комитет по политическим вопросам и вопросам безопасности Судана и Южного Судана проведет двухдневную встречу в Джубе, в ходе которой стороны обсудят открытие пограничных переходов между двумя государствами. Об этом пишет издание Sudan Tribune.

Переговоры в столице Южного Судана пройдут 2 и 3 октября. Открытие пограничных переходов станет на встрече главной темой. Недавно президент Южного Судана Сальваторе Киир и премьер-министр Судана Абдалла Хамдук согласились, что границу между двумя государствами необходимо открыть

На встрече также будут обсуждаться вопросы активации безопасной демилитаризованной пограничной зоны и совместного контроля и мониторинга границ. Еще в марте 2018 года обсуждался вопрос выведения сил за пределы демилитаризованной пограничной зоны. Все силы должны были быть выведены в течение 30 дней. Кроме того, на встрече в Хартуме было принято решение в этот же срок открыть шесть из десяти пограничных коридоров, однако политические события в обеих странах не позволили воплотить данные решения в жизнь.

Напомним, Судан с конца 2018 года находится в нестабильном положении, вызванном падением экономики и последовавшими за этим массовыми протестами. В апреле в стране произошел военный переворот. Правивший в течение 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее заключен под стражу. Ранее в Минфине Судана сообщили, что страна преодолеет критическую фазу экономического кризиса в ближайшие девять месяцев.