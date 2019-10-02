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В ГИБДД рассказали, как непогода повлияет на штрафы

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В ГИБДД рассказали, как непогода повлияет на штрафы

Москва, 2 октября. В ГИБДД рассказали, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные видеокамерами, установленными на дорогах.

По информации издания «Коммерсант», системы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) должны выключаться во время плохих метеорологических условий. Поэтому все зарегистрированные нарушения во время тумана или осадков в виде сильного дождя не должны отражаться на российских автомобилистах в виде штрафов.

При этом в ведомстве уточнили, что региональные управления обязаны предпринять конкретные меры в том случае, если знаки, предупреждающие об установленных видеокамерах, отсутствуют, пишет Deita.ru.

Как объяснили в министерстве внутренних дел России, такие разъяснения были направлены в регионы по причине того, что практически 25% всех фотографических материалов с нарушениями нельзя использовать для вынесения постановлений, потому что они не отображают реальную картину. В российской столице и Севастополе, уточнили в ведомстве, эти показатели стали еще выше. Суммарно за полгода с помощью камер было вынесено свыше 51 млн постановлений о нарушениях ПДД.

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Источник: Коммерсант
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