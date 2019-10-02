Ургант выругался в эфире Первого канала из-за новой песни Гребенщикова

Москва, 2 октября. Телеведущий Иван Ургант выругался в эфире своего вечернего шоу на Первом канале, когда говорил о новой песне лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Ургант попытался в эфире программы понять, кому посвящена новая композиция Гребенщикова. Он даже попросил включить песню, но ему отказали из-за наличия в композиции матерного слова.

Многие подумали, что ведущий «Вечернего Урганта» намекнул на то, что в треке Гребенщикова поется о журналисте Владимире Соловьеве.

«Все, кто работает по вечерам, — мы же дружная большая семья. Мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга», — сказал Ургант.

Это высказывание и натолкнуло россиян на мысль, что ведущий говорит о Соловьеве, который, кроме вечернего шоу, ведет утреннюю радиопередачу.

Ургант также сказал, что пригласил бы Гребенщикова спеть новую песню, но, «к сожалению, по корпоративной этике Первого канала мы не можем исполнять песни про сотрудников других каналов».

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков опубликовал на своем YouTube-канале новую песню «Вечерний М» 28 сентября, напомнил телеканал «360». Ролик уже набрал более 740 тысяч просмотров.

Ранее Владимир Соловьев предположил, что песня посвящена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, отметил «Взгляд.ру». Телеведущий также заявил, что Гребенщиков «из поэта деградировал до куплетиста».