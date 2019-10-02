ВОЗ сообщила о двух сотнях заболевших холерой в Судане

Хартум, 2 октября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена продолжающимся распространением холеры в Судане. Об этом заявил в ходе брифинга в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

По словам Язаревича, с начала прошлого месяца, когда суданские власти официально объявили о вспышке этого заболевания, холера была диагностирована у 215 человек. Кроме того, известно о восьми случаях летального исхода.

Он отметил, что случаи холеры и острой диареи отмечались в этой африканской стране и ранее: с августа 2016 года по март 2018 год было зафиксировано свыше 36 тыс. таких случаев.

«Уроки той вспышки учтены в планах реагирования на холеру, которые на сегодняшний день реализуются федеральным министерством здравоохранения, ВОЗ и другими организациями», — обратил внимание Язаревич.

В настоящее время, уточнил он, ВОЗ помогает трем противохолерным лечебных центрам, расположенным в провинции Голубой Нил, и шести изоляторам в провинции Сеннар. ВОЗ совместно с Детским фондом ООН собирается поддержать кампанию по вакцинации 1,6 млн человек в 8 районах двух провинций, где обнаружены случаи холеры.

Ранее министерство финансов Судана выразило уверенность в том, что страна преодолеет экономические трудности за ближайшие девять месяцев.