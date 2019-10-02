Сирия, 2 октября. Десятки отравленных бойцов «Хезболлы» доставлены в госпиталь Дамаска. В Идлибе боевики казнили двух жителей. Курды предотвратили теракт в Манбидже. В Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» на западе Алеппо и юге Идлиба, направили подкрепление к Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

«Хезболла»: понесла потери в результате отравления питьевой воды в Дамаске.

«Корпус Стражей Исламской революции»: усиливает свои позиции в Абу-Кемале на востоке провинции Дейр-эз-Зор, стягивая тяжелое вооружение и бронетехнику.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге Идлиба казнила двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с правительственными силами.

Курды: на севере Алеппо обезвредили боевика на заминированном мотоцикле, предотвратив теракт в Манбидже.

ВС Турции: обвиняются в вербовке подрывника, который должен был совершить теракт на западе Алеппо в зоне контроля курдских боевиков.

Провинция Дамаск

Несколько десятков иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции и ливанской «Хезболлы» были доставлены ночью в госпиталь Аль-Маваса в городе Дамаск. Сообщается, что ополченцы поступили с острым отравлением. Источник новостного агентства Halab Today сообщает, что по предварительной версии отравление произошло из-за питьевой воды в районе Сейда аль-Зейнаб к югу от столицы Дамаска. Данный район является местом базирования шиитских ополченцев в Сирии, в районе также находится несколько святынь шиитов. Крайне мала вероятность несчастного случая, полиция рассматривает версию с намеренным отравлением питьевой воды. В провинции Даръа в результате похожего отравления воды в лагере четвертой дивизии сирийской армии Сэка пострадало 50 человек.

Как сообщает агентство SANA инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проведут работы по разминированию в районе Хараста и Аль-Кабун в столице. Работы по ликвидации боеприпасов, брошенных джихадистами продлятся до 14.00, после этого собранные мины ловушки будут подорваны на полигоне.

Провинция Алеппо

Сирийская армия нанесла удар по боевикам «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Джазрая на юго-западе провинции, как сообщает медиаресурс Tiqua Agency. Ранее сообщалсоь что радикалы направили на запад провинции значительное подкрепление и укрепили свои позиции у линии соприкосновения правительственных сил и боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА).соприкосновения сирийской армии и боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА).

Как передает новостное агентство Rojava Network, в городе Манбидж курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) сумели предотвратить террористическую атаку. Подрывник находился за рулем заминированного мотоцикла, перехваченного на блокпосте на въезде в город и оказал сопротивление SDF при задержании, в результате которого был обезврежен. В ходе расследования курдские сотрудники «внутренней безопасности» провели обыск в доме у убитого. Ими было установлено, что мужчина был завербован турецкой разведкой, действующей в Манбидже, которая поставляет в город взрывчатку.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе поселка Сальхия сирийские военнослужащие открыли огонь по группе курдских боевиков «Демократических сил Сирии»(SDF) в ответ на провокации, о чем сообщает новостное агентство Rojava Network. Напомним, что поселок находится на границе территорий, оккупированных SDF, и там же находится переход, который курдские боевики регулярно закрывают без объяснения причин для гуманитарных конвоев, сотрудников неправительственных гуманитарных организаций.

По данным медиа ресурса Baladi News в сторону города Абу-Кемаль было направленно подкрепление из 500 военнослужащих САА. Источник также сообщает, что командующим седьмой дивизии правительственных сил в Абу-Кемале был назначен генерал-майор Салим Мухаммед. Иранские ополченцы Корпуса Стражей Исламской революции ранее развернули тяжелое оружие, в том числе минометы и тяжелые орудия на своих опорных пунктах у Абу-Кемаля и в окрестностях на востоке провинции. Кроме того, в течение последних нескольких дней КСИР доставил себе три зенитные батареи, повысив свою боеготовность после серии неизвестных воздушных атак на свои позиции.

Провинция Идлиб

Сирийская армия нанесла массированный артиллерийский удар по позициям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Шахраназ и на высотах Джебель Шахшабу, как передает источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), боевики «Тахрир аш-Шам» казнили двух человек из деревни Аль-Шейх-Дамс на юге Идлиба. Двое мужчин были расстреляны боевиками по обвинению в шпионаже в пользу сирийской армии, о чем сообщил Twitter-канал OGN News. Радикалы распространили в сети фотографии казненных, с предупреждением, что альянс расправится подобным образом с каждым «предателем».