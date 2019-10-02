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Замглавы МИД РФ принял участие во второй международной встрече по Ливии в Берлине

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Замглавы МИД РФ принял участие во второй международной встрече по Ливии в Берлине

Берлин, 2 октября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял участие во второй международной встрече по Ливии в «берлинском формате» на уровне старших должностных лиц. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Мероприятие прошло в МИД ФРГ, в нем также приняли участие представители Франции, Великобритании, США, Италии, ОАЭ, Египта, Турции, Лиги арабских государств (ЛАГ), Европейского союза и Африканского союза. С докладом на встрече выступил спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.

«В развитие дискуссии, состоявшейся в рамках первой встречи в Берлине 17 сентября, был проведен углубленный обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации в Ливии», — сообщили в МИД РФ.

Участники встречи обсудили пути скорейшего урегулирования кризиса в африканской стране для обеспечения устойчивого развития Ливии как единого, территориально целостного и суверенного государства.

Замглавы МИД РФ принял участие во второй международной встрече по Ливии в Берлине

Напомним, в 2011 году в Ливии начался политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится ПНС. Впоследствии вооруженные формирования ПНС начали ответную операцию «Вулкан гнева».

Замглавы МИД РФ принял участие во второй международной встрече по Ливии в Берлине

В июле Совет Безопасности ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию конфликта в Ливии, а также призвал противоборствующие стороны вернуться за стол переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций.

Ранее член палаты представителей Ливии Аль-Хади Ас-Сагир заявил, что парламент африканской страны приветствует усилия ООН, направленные на урегулирование кризиса в государстве.

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Источник: Пресс-служба МИД РФ
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