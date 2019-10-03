В Дамаске открылась выставка престижных российских университетов

Дамаск, 3 октября. В Дамасском университете открылась вторая выставка под названием «Россия — новые возможности для высшего образования», созданная в рамках сирийско-российского научного сотрудничества. Гости мероприятия смогут ознакомиться с историей и условиями поступления различных российских университетов, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В выставке принимают участие более 19 крупнейших российских университетов, известных во всем мире по всем этапам и направлениям обучения.

В ходе выставки был организован круглый стол между представителями российских университетов и представителями сирийских университетов, в ходе которого обе стороны дали краткий обзор о наиболее значимых факультетах и ​​образовательных программах, а также о механизме поступления.

Президент Дамасского университета д-р Мохаммад Махер Габакиби подчеркнул важность выставки, целью которой является ознакомление сирийских студентов с различными программами, которые предлагают эти университеты.

Он указал на стремление Университета Дамаска развивать сотрудничество между двумя странами, которые вот уже много лет продолжают дружить в различных сферах. В рамках сотрудничества в сфере образования Сирия и Россия могли бы осуществлять академический обмен профессорами, различные научные исследования между университетами, увеличить обмен студентами.

Вадим Зайчиков, директор Русского культурного центра в Бейруте и руководитель Центра в Дамаске, отметил, что Россия ежегодно предоставляет около 500 стипендий для сирийских студентов. Он также рассказал о стремлении его страны помочь дружелюбному сирийскому народу в подготовке кадров для реконструкции посредством реализации проектов сотрудничества между университетами.

Зайчиков отметил стремление стран поднять отношения между системой высшего образования в Сирии и России до необходимого уровня через совместную академическую деятельность. По его словам, выставка способствует укреплению связей научной и академической совместной коммуникации.

Он отметил, что в российских вузах обучаются 2500 сирийских студентов на различных дисциплинах. Сирийский студент выбирает необходимую специализацию, соответствующую его стране, и может зарегистрироваться в электронном виде, а затем подать заявку на грант по открытой инициативе.