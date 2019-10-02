Названы шесть продуктов, защищающих организм от рака

Москва, 2 октября. В качестве профилактики онкологических заболеваний следует употреблять не только лекарственные препараты, но и некоторые продукты, заявили ученые.

Только в 2016 году раковые заболевания были выявлены у более 1,6 миллиона человек. Количество больных растет с каждым днем, что говорит о необходимости не только бороться с онкологическим заболеванием после его диагностирования, но заниматься профилактикой этого недуга.

Для поддержания защитного барьера организма можно использовать не только лекарства, но и натуральные продукты — фрукты, овощи, орехи. Planet Today опубликовало список шести наиболее эффективных продуктов.

Первыми в перечне идут семена чиа. Ученые выявили, что в их составе есть каемпферол, кверцетин и хлорогеновая кислота, которые задействованы в препаратах для профилактики рака.

Далее следует красный виноград. Ученые поясняют, что вся польза содержится в кожуре этих ягод, которая богата антоцианами и катехинами — мощными антиоксидантами. Виноград сохраняет полезные свойства как в свежем, так и в замороженном виде.

Еще одним источником антиоксидантов являются грецкие орехи. Специалисты констатируют, что в них содержится альфа-линолевая кислота, которая помогает бороться с развитием раком толстого кишечника.

Полезным в борьбе с раком продуктом считается и артишок. Он содержит полифенолы, которые негативно действуют на раковые клетки молочной железы, а также колоректального рака. Употребление этого овоща поможет предотвратить рост раковых клеток.

Богатым источником антоцианов, которые борются с раковыми клетками, является черника. Ученые отмечают, что в этих лесных ягодах очень высокое содержание данных окрашенных растительных гликозид.

Полезными веществами славится и брюссельская капуста. Входящие в ее состав элементы обладают ингибирующими свойствами в отношении злокачественных образований мочевого пузыря, толстого кишечника, молочной железы, печени и легких. Специалисты отмечают, что употребление этого овоща значительно снижает риск развития рака предстательной железы.

Ранее британские ученые заявили, что потребление большого количества мяса в пищу опаснее растительной диеты.