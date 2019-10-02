В Госдуме назвали испытания в Сирии С-500 предупреждением для Запада

Испытывая в Сирии новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500, Россия предостерегает Запад от необдуманных шагов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Испытания С-500

В Сирийской Арабской Республике (САР) прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в министерстве обороны и военно-промышленном комплексе.

Как отмечает собеседник газеты, специалистами были выявлены «определенные проблемы» в работе техники, но их достаточно быстро удалось устранить. Испытания были закончены и признаны успешными.

По словам бывшего заместителя главы ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, в ходе тестов, которые предшествуют поставкам вооружений в армию, особое внимание уделяется бесперебойной работе всех их компонентов. Он заметил, что техника проходит испытания в жестких технических и климатических условиях. Они работают буквально на износ.

«Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению», — рассказал Бижев.

Он добавил, что САР хорошо подходит для подобных испытаний. Потому, что там всегда жарко, а также много пыли. РЛС работают в круглосуточном режиме — обстановка в этой стране очень неспокойная, а зенитчикам необходимо постоянно поддерживать радиолокационное поле.

Предупреждение Западу

По словам Юрия Швыткина, в борьбе с международным терроризмом, в частности в Сирийской Арабской Республике, российские подразделения используют новейшие виды вооружения. Сирийские условия позволяют найти новейшим комплексам боевое применение.

«В будущем испытания позволят поставить противовоздушные системы С-500 в серийное производство. Если говорить о С-500 в качестве сигнала для стран Запада, то нужно заметить, что он не несет агрессивный или воинственный характер. Помимо испытаний, С-500 в Сирии — это предупреждение для наших «западных партнеров». Мы показываем, что охраняемая С-500 зона будет защищена. Новейшие виды вооружения будут применены против агрессора, который посягнет на нашу территорию», — заключил Юрий Швыткин.

Радиус поражения системы С-500 составляет 600 километров. Данный ЗРК способен обнаружить и одновременно уничтожить до десяти баллистических целей противника, которые летят со скоростью до 7 километров в секунду. Противовоздушные системы С-500, помимо всего прочего, будут иметь возможность поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Ранее подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С». Проверка их боевой готовности должна отрезвить НАТО и Украину.