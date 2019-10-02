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Погранслужба России задержала в Японском море еще 64 браконьера из КНДР

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Погранслужба России задержала в Японском море еще 64 браконьера из КНДРВладивосток, 2 октября. Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю снова задержало 4 рыболовных шхуны из КНДР, на которых находились 64 корейских браконьера. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что за 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне России в Японском море была пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырех рыболовных шхунах.

У моряков было обнаружено приблизительно 6 тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба и три акулы.

Морепродукты и орудия лова были изъяты. 

Теперь нарушители доставлены в порт Находка для проведения дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, сообщили в ФСБ. 

В ФСБ объяснили, что корейские моряки сначала отказались остановиться по требованию российских пограничников, поэтому, чтобы остановить судно, сотрудники погрануправления применили оружие по винто-рулевой группе.

Это привело к возгоранию машинного отделения на судне-нарушителе.

В результате судно было задержано, его экипаж в составе 21 человека полностью эвакуирован, пожар потушен.

 «Пострадали пять браконьеров, им оказана медицинская помощь», — рассказали в ФСБ.

В Приморье произошел уже четвертый инцидент с браконьерами из республики.

Напомним, инциденты с корейскими браконьерами в Японском море начали происходить в сентябре. Впервые ФСБ России сообщила о задержании двух северокорейских шхун с браконьерами 17 сентября. Задержанные ранее шхуны также были конвоированы в Находку.

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Источник: ТАСС
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