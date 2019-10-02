В Киеве рассказали, когда Рада обсудит закон о статусе Донбасса

Киев, 2 октября. Закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться по окончании встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина). Об этом сообщила журналистам в среду полпред кабинета министров Украины в Раде Ирина Верещук.

«Мы все будем обсуждать после переговоров в «нормандском формате». Мы в настоящее время не обсуждаем разработку никаких законодательных проектов, которые бы касались выборов или внесения изменений», — уточнила она.

Накануне представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера». Документ, согласованный ранее советниками лидеров «нормандской четверки», был подписан во время заседания контактной группы. Изначально ожидалось, что «формула Штайнмайера», представляющая из себя инструмент предоставления особого статуса Донбассу, будет подписана на встрече 18 сентября 2019 года. Но в самый последний момент украинская сторона отказалась согласовывать документ.

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в котором будет учтена «формула Штайнмайера».

Недовольные украинские радикалы и националисты во вторник устроили акции протеста возле офиса президента страны Владимира Зеленского на фоне согласования «формулы Штайнмайера».