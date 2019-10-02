Националисты пикетируют Раду, протестуя против «формулы Штайнмайера»

Киев, 2 октября. Утром на киевской Площади Конституции перед украинским парламентом началась обещанная накануне акция запрещенного в РФ движения «Правый сектор»1, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Националисты развернули плакаты «Против дикого рынка», «Украинскую землю — украинцам», а также несколько десятков знамен движения и флагов страны.

Они заявили, что выступают резко против открытия национального рынка земли для инвесторов, а также против подписания представителями Украины так называемой «формулы Штайнмайера» — плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

На акцию пришли сразу несколько лидеров праворадикальных движений — замглавы «Правого сектора» Василий Лабайчук и замглавы партии «Свобода», экс-депутат Рады Юрий Сиротюк. Оба политика пообещали, что «акции будут массовыми, и это — только первая из них».

Отметим, что в действительности никакой массовости на площади перед Радой не наблюдалось — сюда пришло всего полсотни манифестантов, большинство из которых — закоренелые «националисты на зарплате». Их призывы и лозунги не вызывали никакой реакции у простых киевлян — местные уже давно привыкли к тому, что радикалы выступают против любых разумных инициатив власти.

«Проблема в том, что эти люди выступают «против», но при этом сами не могут предложить ничего разумного. Они могут только махать флагами и кричать, но при этом уверены, что Россия должна сама, без переговоров, отдать Украине Донбасс. А уж они-то после этого сами проведут там выборы. То же самое и с рынком земли — бюджету страны остро нужны средства, а они заявляют о том, что «Россия все скупит». Все это выглядит глупо», — рассказал ФАН киевский инженер, представившийся Геннадием.

Впрочем, несмотря на явное отсутствие общественной поддержки, радикальные силы намерены продолжать протесты и уличные акции. Вечером на Майдане пройдет протестный митинг движения «Демократический топор», где будут озвучены те же самые лозунги. Запрещенный «Правый сектор», «Свобода» и «Демократический топор» финансируются людьми из окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что в середине сентября в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы, на котором планировалось подписать «формулу Штайнамайера». Несмотря на то, что подписание было предварительно согласовано всеми сторонами, украинская делегация в последний момент изменила решение и отказалась подписывать документ. «Формула Штайнмайера» является урезанным и упрощенным вариантом минских договоренностей. Она предполагает проведение выборов в Донбассе под надзором ОБСЕ, внесения изменений в конституцию Украины для придания неподконтрольным территориям особого статуса и передачу Киеву контроля над украино-российской границей.

1 Организация запрещена на территории РФ.