Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»

Москва, 2 октября. Определить дату нового саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) можно будет только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил помощник президента России Владислав Сурков.

«Окончательное согласование даты саммита «нормандской четверки» произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», — уточнил Сурков.

Также помощник российского президента не исключил, что до проведения саммита может состояться предварительная встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки». Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.

Напомним, 1 октября в Минске состоялась встреча участников контактной группы по Донбассу. В ходе заседания Киев наконец согласовал так называемую «формулу Штайнмайера», передает Infox.ru. Формула предполагает принятие на Украине закона об особом статусе Донбасса после проведения выборов в ДНР и ЛНР, сообщает «Царьград».

Кроме того, на встрече в белорусской столице стороны договорились об отводе войск в Петровском и Золотом. Российская сторона назвала разведение сил необходимом условием для продолжения подготовки нового саммита в «нормандском формате».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию. Работа контактной группы в Минске и саммиты «нормандской четверки» направлены на урегулирование внутриукраинского конфликта. Отметим, что в ходе этих встреч были достигнуты соглашения о перемирии, однако украинская армия все еще продолжает обстреливать Донбасс.