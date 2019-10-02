Москва, 2 октября. Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения, заявил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, в настоящее время проект газопровода реализуется. Российская сторона ожидает решение Дании по выдаче разрешения.

Как пишет ТАСС, Новак подчеркнул, что если Копенгаген не предоставит такого решения, проект будет реализован «несколько дороже и дольше по времени». Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу через год — с 1 января 2020 года, сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Такая же риторика ведется со стороны США. Как отмечали эксперты, за обвинениями Вашингтона скрывается желание американских властей продвигать свой, более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В декабре Европарламент выступил против «Северного потока ― 2». Резолюция была принята по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина». В ней отмечается, что Европарламент подтверждает «ключевую роль» Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения. Напомним, депутаты Верховной рады призвали Евросоюз не допустить строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению украинских депутатов, газопровод якобы представляет опасность для «энергетической безопасности Украины и всей Европы». 233 депутата Рады поддержали заявление, обращенное к ЕС, в котором они просят Брюссель «принять меры для предотвращения строительства» «Северного потока — 2».

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.