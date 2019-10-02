Дамаск, 2 октября. Ситуация в Сирии постепенно налаживается, и этого удалось достигнуть благодаря вмешательству России. Об этом заявил сирийский крестьянин в разговоре со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей.

Тамиль Салех Дамара, старейшина сирийской деревни Мариэ, рассказал ФАН о сложностях, которые пришлось испытать жителям региона за долгие годы с начала сирийской войны. Контроль над районом деревни переходил от одной враждующей стороны к другой, и каждая устанавливала свои собственные правила. Особенно хорошо жители запомнили кровавое правление террористов из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Все эти восемь лет здесь было очень много террористов, тут были террористы, боевики ИГИЛ1, положение было очень сложное», — рассказал сирийский крестьянин.

Сейчас, по словам Дамары, положение местных крестьян существенно улучшилось, поскольку вмешательство России позволило принести мир на эти земли. После разгрома террористов ИГИЛ и вытеснения других группировок жизнь стала гораздо лучше — и благодарить за это следует только сирийскую армию и российскую армию, уверен Дамара. Практически ни одна страна мира, кроме РФ, не оказала настоящей помощи сирийцам.

«Мы только с Россией, — твердо объявил сирийский крестьянин. — И Иран немного нам помогает, но в основном Россия».

Напомним, Россия объявила о начале операции в Сирии 2015 году, когда большую часть страны контролировали различные группировки боевиков и террористы «Исламского государства». Огневая мощь ВКС РФ позволила обратить вспять ход войны — уже к концу 2016 года террористы ИГИЛ потерпели поражения на всех стратегических направлениях в Сирии, а связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) исламские радикалы были отброшены от Дамаска и центральных районов Сирии.

В настоящее время Россия принимает самое деятельное участие в восстановлении мирной жизни в регионе, поддерживает Дамаск на «дипломатическом фронте» в ООН и поддерживает восстановление сирийской экономики. В течение уже четырех лет РФ последовательно поддерживает сирийских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.