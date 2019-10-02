Путин и Си Цзиньпин поздравили РФ и КНР с 70-летием установления дипотношений

Москва, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как напомнил российский лидер, Москва в свое время первой признала КНР и сразу же наладила с ней самое тесное взаимодействие.

«Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем», – говорится в телеграмме.

Президент РФ высоко оценил успехи в развитии конструктивного сотрудничества Москвы и Пекина по разным направлениям. Примерами может быть взаимодействие в рамках ООН, БРИКС и ШОС. Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей в интересах безопасности на евразийском континенте и во всем мире.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин также направил президенту РФ телеграмму. От имени правительства КНР и народа страны он «горячо поздравил» Москву с памятной датой.

Напомним, дипломатические отношения между СССР и Китаем были установлены в октябре 1949 года. К настоящему моменту, как отмечали эксперты, сотрудничество России и КНР достигло беспрецедентно высокого уровня.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на днях заявил о начале новой эпохи в отношениях между Москвой и Пекином. По его словам, РФ и КНР реализуют совместные масштабные проекты, что приобретает особую важность в условиях торговых войн и санкционного давления.

К 2024 году взаимный товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 миллиардов долларов, указал глава российского правительства. Он уточнил, что это станет возможным благодаря реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, цифровых технологий и сельского хозяйства.

В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Кэцян назвал успешным сотрудничество стран, отметив, что отношения Москвы и Пекина являются весомым «стабилизирующим фактором для всего мира».

Ранее председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу предложил российской стороне усилить сотрудничество в сфере цифровых технологий.