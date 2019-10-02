Звезда «Папиных дочек» выложила фото кормления грудью

Москва, 2 октября. Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова выложила в Instagram фото, на котором она кормит грудью ребенка.

«Все контент, сын мой. И это тоже контент», — комментирует она снимок.

Мамы, подписанные на Мельникову, поддержали актрису, отметив, что в этом нет ничего страшного.

«Я тоже, где хочу там и кормлю! Что же малышей мучить?! Все равно, никто груди твоей не видит, лежит себе малышок и лежит! Все правильно!» — пишут в коммнетариях.

Отметим, что у 27-летней Дарья Мельниковой и актера Артура Смольянинова в декабре прошлого года родился второй сын, которого назвали Марк. Его мама уже вышла из декретного отпуска и в настоящее время готовится к новым ролям.

Дарья Мельникова снималась в сериале «Записки экспедитора тайной канцелярии», «Гетеры майора Соколова», а также в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Стальная бабочка». Однако настоящую известность ей принес сериал «Папины дочки», который стал ее актерским дебютом.

В августе артистка встревожила поклонников, сообщив о готовящемся разводе и попросила дать контакты хорошего адвоката. Правда, впоследствии выяснилось, что это шутка, и «разводиться» Мельникова собирается партнером по работе над несколькими проектами Александром Головиным. Со временем актриса стала проще относиться к вниманию со стороны СМИ, поэтому вторую беременность скрывать уже не стала, а затем и вовсе переквалифицировалась в блогера, рассказывающего о своей семье в социальных сетях.