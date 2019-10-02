СМИ опубликовали полный текст «формулы Штайнмайера»

Киев, 2 октября. Журналисты опубликовали в Сети полную версию текста «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Так, согласно документу, украинские власти обязаны принять специальный закон, по которому на территориях Донецкой и Луганской Народных Республиках состоятся избирательные выборы. Отмечается, что за ними должны наблюдать представители таких организаций, как ОБСЕ и БДИПЧ.

Кроме того, в день проведения выборов (в 20.00 по местному времени) вступит в силу на временной основе закон об особом статусе Донбасса. Постоянным он станет, как уточняется, после публикации организациями доклада о том, как прошли выборы и отвечают ли они требованиям демократии.

Как сообщал «Царьград», в ЛНР и ДНР положительно оценили подписание «формулы Штайнмайера», но также указали, что принятие документа произошло благодаря усилиям Москвы, Берлина и Парижа.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу приведет к снятию антироссийских рестрикций. На своей странице в социальной сети Facebook он заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет поддерживать бывших силовиков. Кроме того, подписание «формулы Штайнмайера» бывший глава государства назвал «разрушением украинского государства».

В прошедший вторник шестой президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что парламент страны разработает новый закон об особом статусе Донбасса. Он отметил, что Киев подписал «формулу Штайнмайера», которая предполагает соответствующий особый региона.

Ранее украинские представители в контактной группе в белорусской столице отказались подписывать документ о «формуле Штайнмайера». Полпред России на переговорах Борис Грызлов обвинил киевские власти в срыве ратификации документа. Предложение подписать «формулу Штайнмайера» выдвинули политические советники лидеров России, Германии, Франции и Украины 11 сентября текущего года.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о старте военной операции против республик Донбасса.