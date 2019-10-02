РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии

Дамаск, 2 октября. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 31 случай нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 24. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Документ опубликован на официальном сайте военного ведомства.

«Российской частью представительства зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – десять, Идлиб – семь, Хама – шесть», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 24 случая нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в провинции Алеппо, где жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно, что первый мост через Евфрат планируют построить в сирийской провинции Дейр-эз-Зор к 25 октября. Возведение нового объекта позволит доставлять медикаменты и гуманитарную помощь на территории, которые неподконтрольны сирийскому правительству. Сейчас все мосты через Евфрат разрушены международной коалицией во главе с США.

1 Организация запрещена на территории РФ.