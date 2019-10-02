Запасные маршруты «Северного потока-2» пройдут в нейтральных водах ближе к Дании

Москва, 2 октября. Запасные маршруты «Северного потока-2» предполагают его прокладку в нейтральных водах, но ближе к Дании, без «крюков». Об этом рассказал председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Дания — единственная страна, которая не дала согласие на реализацию проекта. Если она не разрешит строительство газопровода, его проведут поблизости.

«Если не получим, мы обойдем через нейтральные воды», — сказал Зубков.

Он добавил, что прокладку все же целесообразно осуществлять ближе к Дании.

Также Зубков отметил, что пока не может сказать, станет ли «запасной план» строительства критическим моментом для сроков строительства магистрали, но подчеркнул, что «газопровод будет в любом случае достроен».

Холдинг «Газпром» ранее сообщил, что уже уложил 2042 км газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, таким образом, строительство завершено на 83%.

Для полного завершения строительства требуется еще 4-5 недель, уточнил Зубков.

В июле Виктор Зубков говорил о том, что Россия рассчитывает, что Дания согласует маршрут «Северного потока — 2» осенью текущего года.

«Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Решение о создании газопровода было принято после успешной реализации строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток».

Новый газопровод, как и действующий, напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей и обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу. Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». Протяженность маршрута составляет более 1200 км.