Группа журналистов оценила ход восстановления сирийской провинции Алеппо

Дамаск, 3 октября. Делегация журналистов, представляющая около 60 изданий из Европы, Азии и Латинской Америки, посетила сирийскую провинцию Алеппо, расположенную на севере республики. Средства массовой информации ознакомились с ее туристическими и экономическими достопримечательностями, последствиями разрушений, нанесенных террористами, и усилиями, направленными на восстановление и строительство.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В промышленном городе Наджар делегации рассказали о ходе восстановления и эксплуатации промышленных объектов в четырех областях, посвященных текстильной, машиностроительной, пищевой и химической промышленности. Журналистам также объяснили, чем занимаются некоторые предприятия, работа которых возобновилась после освобождения региона от террористических организаций.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Группа журналистов также посетила Старый город, мечеть Омейядов, цитадель Алеппо и старые рынки, где стала свидетелем продолжающихся реставрационных работ по устранению последствий разрушений, вызванных терроризмом. В частности, иностранные гости побывали на рынке Сукатия, где уже восстановлено более пятидесяти магазинов, которые служат образцом для реконструкции и побуждают торговцев возвращаться на старые рынки Алеппо.

Делегация завершила свою поездку, посетив правительственное здание провинции Алеппо и встретившись с губернатором региона Хусейном Диабом. Он рассказал о фазе восстановления, в которой на данный момент находятся города.

Стоит отметить, что в последнее время журналисты се чаще посещают освобожденные провинции сирийской республики. Их основная цель — рассказать всему миру правду о происходящем в Сирии.

Ранее сообщалось, что делегация СМИ из шестидесяти изданий посетила посетила российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.