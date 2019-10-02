Экс-кандидату в Мосгордуму пришлось отстреливаться от напавших на него бандитов Навального

На бывшего кандидата в депутаты Московской городской думы Дениса Меркулова совершено нападение. На мужчину напали в его собственном подъезде. Инцидент произошел через несколько дней после публикации Федеральным агентством новостей интервью с Денисом Меркуловым, в котором он подробно рассказал, как был обманут оппозиционным блогером Рустамом Биляловым.

Как рассказал собеседник ФАН, Билялов взял деньги на создание предвыборного ролика Меркулова, но ничего не сделал. Вместо этого оппозиционный блогер начал очернять кандидата в социальных сетях.

Интервью было опубликовано Федеральным агентством новостей в среду, а уже в пятницу на телефон Меркулова стали поступать звонки с угрозами.

«Успокойся, попей таблеточки», — говорил неизвестный голос в трубке.

В субботу вечером на экс-кандидата в его подъезде попытались напасть пятеро мужчин. Меркулова спасло лишь наличие с собой травматического пистолета.

«Я поздно ночью задержался, возвращался домой, — рассказывает Меркулов. — На лестничной клетке стояли два азиата и трое кавказцев. Они были агрессивно настроены и двинулись в мою сторону».

Кандидат крикнул им: «Не приближайтесь!» и достал травматический пистолет. Однако это не остановило злоумышленников.

«Тогда я произвел два предупредительных выстрела. Это разрушило их планы «пообщаться» со мной», — рассказал Меркулов.

После выстрелов мужчины бросились врассыпную. Поговорить с ними и выяснить их цели Меркулову не удалось.

Травматическое оружие было приобретено по лицензии и использовалось в соответствии с законом, добавил кандидат.

«Со стороны полиции ко мне претензий нет», — подчеркнул мужчина.

Сам Меркулов в качестве одной из версий происшедшего рассматривает попытку припугнуть его после обличительного интервью, размещенного на сайте ФАН.

«Ранее мне поступали угрожающие звонки. Думаю, даже если это не сам Билялов, это могут быть люди, которые с ним связаны: его друзья, сторонники или люди, связанные с КПРФ. Они вполне могли провести такую акцию устрашения», — предположил Меркулов.

Оппозиционный блогер Рустам Билялов, связанный со структурами скандального блогера Алексея Навального, обещал выпустить агитационный ролик в поддержку Дениса Меркулова. За это Меркулов обязался выплатить ему тридцать тысяч рублей. Ролик в дальнейшем планировалось распространять в социальной сети «ВКонтакте».

Однако Билялов, взяв половину оговоренной суммы, ролик так и не выпустил. Из-за этого между сторонником Навального и кандидатом в Мосгордуму разгорелся скандал.

Рустам Билялов опубликовал в открытом доступе содержание своего разговора с Меркуловым. Кроме того, сторонник Навального на своих страницах в социальных сетях начал поливать грязью обманутого кандидата. К травле Меркулова присоединились другие оппозиционеры, а также интернет-издания КПРФ.

Напомним, летом и осенью сторонники Навального организовали в Москве серию незаконных митингов под предлогом протестов против законного отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольких кандидатов, в подписных листах которых было обнаружено недопустимое количество брака, включая автографы «мертвых душ» и фальшивые подписи. Среди наиболее активных при организации незаконных акций оказалась юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь, у которой обнаружили почти 15% фальсификаций в подписных листах, включая подписи умерших.

На самом деле вся эта протестная активность была инициирована из-за рубежа, о чем свидетельствуют данные расследования ФАН, это подтверждают многочисленные источники и эксперты. В настоящее время расследованием иностранного вмешательства в дела РФ занимается специально созданная комиссия Госдумы.