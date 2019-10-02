Три украинских телеканала на время прекратили вещание в знак протеста против цензуры

Киев, 2 октября. Три украинских телеканала «112 Украина», NewsOne и ZIK провели акцию протеста против попыток государства ввести цензуру. Они на 30 минут прекратили вещание. К флешмобу также присоединился портал 112.ua.

Напомним, что 26 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию компании «Новый Формат ТВ», которая является одним из вещателей телеканала «112. Украина».

Формальным поводом стали многократные нарушения условий вещания, однако политический аналитик Богдан Безпалько полагает, что Киев просто пытается закрыть рот неудобным для власти телеканалам. Аналогичное мнение высказывают представители «112. Украины». Они обратили внимание на то, что Нацсовет, который выполняет функцию государственного медиарегулятора, уже давно был уличен в политической ангажированности.

Политолог Андрей Золотарев считает, что санкции против оппозиционных СМИ в конечном итоге приведут к падению рейтингов команды президента Владимира Зеленского.

Отметим, что Нацсовет уже многократно высказывал претензии к «112. Украине», причем во многих случаях причиной для критики было именно содержание самих программ, а не технические вопросы. Так, например, в сентябре прошлого года телеканал дал слово бывшему депутату от «Партии регионов» Анне Герман, которая назвала воюющих в Донбассе украинских солдат «убийцами чужих матерей», что не понравилось регулятору. В октябре того же года политик Вадим Рабинович заявил, что украинская власть все больше начинает походить на фашистскую диктатуру. Все критические замечания в адрес действующего украинского руководство Нацсовет интерпретирует как «разжигание национальной вражды и ненависти».