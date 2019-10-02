Проклова назвала музыку Канчели в «Мимино» квинтэссенцией задумки режиссера фильма

Москва, 2 октября. Российская актриса театра и кино Елена Проклова рассказала о вкладе в съемки художественной трагикомедийной ленты «Мимино» грузинского композитора Гия Канчели.

Актриса Проклова, которая сыграла роль стюардессы Ларисы Ивановны в «Мимино», рассказала, что в фильмах режиссера Георгия Данелии музыка была одним из самых необходимых элементов. По словам артистки, Канчели умел слышать режиссера и выполнять поставленную перед ним задачу, пишет «Инфореактор».

«В «Мимино» песня стала квинтэссенцией того, что режиссер задумал вложить в картину», — отметила 66-летняя Проклова.

Говоря о советской и российской киноиндустрии, Проклова обратила внимание на то, что она отличается серьезным подходом к музыкальному сопровождению. По ее мнению, как раз в советские времена создавались целые музыкальные произведения, а не просто музыкальный ряд.

Утром в среду стало известно, что в возрасте 84 лет ушел из жизни грузинский композитор Канчели, написавший музыку к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза». На данный момент причина смерти заслуженного артиста не сообщается.

Канчели в течение четырех лет жил в столице ФРГ, где получил стипендию Немецкой академии искусств, а с 1995 года проживал в Бельгии по приглашению Королевского филармонического оркестра Фландрии.