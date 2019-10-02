Главы ЛНР и ДНР призвали Зеленского к прямому диалогу с ними

Донецк, 2 октября. Украина признала особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, подписав «формулу Штайнмайера». Об этом говорится в совместном заявлении глав Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Как отметили главы ЛНР и ДНР, подписание Киевом «формулы Штайнмайера», гарантирующей Донбассу особый статус, произошло только благодаря совместным усилиям России, Германии и Франции.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией», — подчеркнули Пушилин и Пасечник.

Также главы республик заявили, что ЛНР и ДНР продолжат переговоры в Минске, чтобы прийти к полному самоуправлению. Пушилин и Пасечник призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия.

«Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — заявили они.

Как напомнили Пушилин и Пасечник, Зеленский сообщил о принятии нового закона об особом статусе Донбасса. Главы ЛНР и ДНР подчеркнули, что в нынешней редакции этого закона их многое не устраивает. По словам Пушилина и Пасечника, бывший президент Украины Петр Порошенко «навставлял» в постановление «неприемлемых оговорок». Главы республик Донбасса потребовали удалить эти оговорки, подчеркнув при этом, что в законе есть важнейшие положения, которые ни в коем случае нельзя менять.

«Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны», — говорится в совместном заявлении.

Кроме того, Пушилин и Пасечник призвали Зеленского не делать «непродуманных и бессмысленных односторонних заявлений», а также не совершать опрометчивых действий.

«Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами», — заключили они.

Напомним, 1 октября представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера» в Минске. Формула предполагает принятие на Украине закона об особом статусе Донбасса после проведения выборов в ДНР и ЛНР, передает «Царьград». За ходом этих выборов должны следить представители ОБСЕ, сообщает Infox.ru. По мнению члена комитета Госдумы РФ по международным делам Сергея Железняка согласование Киевом «формулы Штайнмайера» позволит сдвинуть минский процесс с мертвой точки и поспособствует возобновлению переговоров в рамках «нормандского формата», пишет НСН.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.