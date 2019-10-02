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Пушков раскритиковал заявление Зеленского о новом законе об особом статусе Донбасса

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Пушков раскритиковал заявление Зеленского о новом законе об особом статусе Донбасса

Москва, 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о новом законе об особом статусе Донбасса, пытается дезавуировать собственные действия, действуя в духе своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В прошедший вторник контактная группа в Минске подписала «формулу», предполагающую проведение местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса. Помимо этого, был согласован порядок отвода сил в населенных пунктах Петровское и Золотое, который откроет свободный путь для «нормандской встречи».

Зеленский затем заявил, что «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, который предстоит разработать Верховной раде, пишет Infox.ru.

«Подписав «формулу Штайнмайера», Зеленский пытается теперь ее дезавуировать, действуя в духе Порошенко. Он хочет принять «новый закон об особом статусе». Но ни Донбасс, ни Россия его не признают», — раскритиковал Пушков заявление Зеленского в микроблоге Twitter.

Сенатор подчеркнул, что любые изменения должны быть согласованы контактной группой и «нормандской четверкой».

Пушков раскритиковал заявление Зеленского о новом законе об особом статусе Донбасса

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

«Формула Штайнмайера» — план по урегулированию гражданской войны на Украине, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает «Царьград». Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Ранее власти ДНР и ЛНР признались, что относятся к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в основном законе Украины.

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Источник: Twitter
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