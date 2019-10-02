Вдова Данелии рассказала о проблемах Канчели со здоровьем

Москва, 2 октября. Скончался известный грузинский композитор Гия Канчели. Галина Юркова-Данелия, вдова Георгия Данелии, рассказала Федеральному агентству новостей о проблемах со здоровьем у народного артиста СССР.

О смерти Канчели Юркова-Данелия узнала от ФАН. Новость для нее стала шоком.

«Вы меня убили, — произнесла она. — Надо же лететь туда…»

Собеседница ФАН пояснила, что в последние годы композитор жил в Тбилиси. Канчели то и дело переезжал из дома в больницу и обратно, однако в последнее время предпочитал оставаться в кругу семьи.

«Сердце у него… У него все время болело сердце, — вспомнила она. — И отказали почки».

Комментируя сотрудничество Канчели и Данелии, она отметила, что композитор работал до последнего.

«Они же были самыми близкими друзьями, — заметила Юркова-Данелия. — Они работали очень славно. И очень много».

Она вспомнила забавный факт про друга семьи: композитор очень обижался, когда про него говорили: «А, это тот, кто написал «Чито Гврито». Маэстро с обидой отвечал сарказмом: «Конечно, а больше — ничего не написал!»

«Это был великий композитор, — отметила Юркова-Данелия. — Один из ведущий композиторов-симфонистов в мире».

Напомним, Канчели написал музыку к таким легендарным фильмам Данелии, как «Мимино» и «Кин-дза-дза». 2 октября стало известно, что композитора не стало: он скончался в возрасте 84 лет в Тбилиси.