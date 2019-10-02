Житель Омска из ревности жестоко убил беременную сожительницу

Омск, 2 октября. Мужчина в Омске жестоко убил свою беременную возлюбленную. Об этом сообщила старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Представитель следственного комитета рассказала, что трагедия произошла во вторник, 1 октября, в квартире дома на 6-й Ленинградской улице Омска.

40-летний мужчина из ревности набросился на свою 29-летнюю сожительницу с ножом. Женщина находилась на пятом месяце беременности.

Ревнивец нанес своей беременной возлюбленной несколько ножевых ударов. От полученных ранений пострадавшая умерла в больнице.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В середине сентября пьяный мужчина в Твери сбросил с балкона четвертого этажа плачущего внука своей сожительницы, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В апреле житель Новокузнецка задушил сожительницу, поссорившись из-за ее работы.