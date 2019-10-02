Политолог рассказал, выйдет ли Трамп сухим из воды в истории с импичментом

Угроза импичмента становится нормой в американской политике. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Государственный переворот

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал запущенную против него процедуру импичмента государственным переворотом. Импичмент инициировали демократы в палате представителей Конгресса.

«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее — это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его вторую поправку (разрешающую оборот оружия. — Прим. ФАН), религию, армию, стену на границе и его богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 25 июля. Именно эта телефонная беседа и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.

Противники Трампа обвиняют его в том, что он якобы просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. В свою очередь Дональд Трамп отрицает все обвинения.

Если обвинения в палате представителей будут утверждены, то они будут переданы в Сенат, где и будет приниматься окончательное решение о судьбе президента. Стоит заметить, что в Сенате большинство у однопартийцев Трампа — республиканцы.

Норма американский политики

Как напомнил Станислав Бышок, демократы утверждают, что при избрании или переизбрании президента-республиканца в стране начнется хаос, новая гражданская война, а то и глобальный военный кризис, ведь текущий непредсказуемый президент может в какой-то момент «нажать на кнопку». Республиканцы, в свою очередь, не отстают и твердят, что при победе демократов, собственно, демократические права американцев будут отменены, границы страны будут открыты для орд нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, а полиция заберет у граждан оружие, вследствие чего они окажутся бессильны противостоять новой волне криминала.

«Это в общем виде. Частности порой бывают менее драматичными. Тем не менее угроза импичмента по тому или иному, зачастую достаточно скромному, поводу, похоже, становится новой нормой американской политики. Следует напомнить, что и президент-демократ Барак Обама ходил под угрозой импичмента со стороны находившихся тогда в оппозиции республиканцев. Теперь оппозиционные демократы начинают процедуру уже президента-республиканца Трампа», — пояснил Станислав Бышок.

Аналитик заметил, что в США выборы или избирательные кампании по сути никогда не заканчиваются (серии крупных выборов проходят в стране каждые два года), а партии и кандидаты используют любые способы, даже не совсем законные, чтобы подорвать репутацию и, следовательно, шансы на избрание своих оппонентов. Например, уотергейтский скандал с президентом Ричардом Никсоном в начале 1970-х гг. Тогда, впрочем, до импичмента не дошло — Никсон ушел сам.

«В настоящее время в Демократической партии США существует определенный кризис новых лидеров и свежих идей. Трамп, в свою очередь, очевидно, опасался одного лишь Джо Байдена, который до недавнего времени был лидером среди демократических номинантов на участие в президентской гонке. Расследование деятельности на Украине сына Байдена уже сейчас привело к приседанию рейтинга политика-демократа. Но и у Трампа замаячила очередная угроза импичмента после частичного провала расследования Роберта Мюллера», — добавил Станислав Бышок.

Эксперт обратил внимание, Трамп имеет свойство «выходить сухим из воды». Возможно, этот навык не подведет его и сейчас. Тем более, что в Сенате у республиканцев по-прежнему большинство.

Напомним, немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский, согласившись с американским лидером Дональдом Трампом по поводу того, что немецкий канцлер Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил правительство Германии. Дипломатические усилия Германии в телефонном разговоре Зеленского с Трампом к недовольству Берлина не были оценены.