Иран усилил меры безопасности на своих нефтяных объектах

Москва, 2 октября. Тегеран усилил меры безопасности на своих нефтяных объектах. Об этом рассказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане на полях Российской энергетической недели (РЭН).

«Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не только не увеличивать трения, но и попытаться снизить трения в регионе», — заявил глава иранского ведомства.

Зангане уточнил, что на полях РЭН планирует провести встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. БПЛА сбросили бомбы на объекты в Абкайне и Хурайсе, что привело к возгоранию и прекращению их работы.

Вашингтон заявил, что никаких свидетельств атаки из Йемена нет, и обвинил в произошедшем Иран. Поддержала эту позицию арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Тегеран же все обвинения отвергает, пишет Infox.ru.

Президент РФ Владимир Путин впоследствии предложил Саудовской Аравии российское вооружение для защиты страны, передает «Ридус».

Ранее руководитель министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение американских властей перебросить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Он назвал шаг Вашингтона «позерством».